Yol Durumu
  1. Güneş doğdu
  2. Miniklerin dev aşkı

Ömür zirvede

Ömür zirvede
Ömür Gedik'in 'Ömürlük Şarkılar' albümündeki 'Kulakların Çınlasın' parçası tam not aldı. Gedik'in Yalçın Aşan'la söylediği şarkı, 'da izlenme rekorları kırdı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar