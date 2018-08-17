Ömür zirvede

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'Ömürlük
Şarkılar'
albümündeki
'Kulakların
Çınlasın'
parçası tam not
aldı. Gedik'in Yalçın Aşan'la
söylediği şarkı, Youtube
'da
izlenme
rekorları kırdı.
kalan karakter 1000
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