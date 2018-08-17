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Ne güzel ha'yat'

Melissa von Faber ve gibi ler tatil için gittikleri ’da lüksün zirvesine çıktı. Sosyetik ekip, haftalık kirası 216 bin dolar olan 50 metrelik yatta keyif çatıyor

Ne güzel hayat

Cemiyet hayatının en seçkin isimlerinden Melissa Von Faber Castell, Serdar Gülgün ile Begüm Khan, tatil için kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü kalem markası Faber Castell'in veliahtıyla evlenip 'kontes' unvanı alan Melissa Eliyeşil'in de bulunduğu ekip, rotalarını geçtiğimiz gün Hırvatistan'a çevirdi.




1 MİLYON 230 BİN LİRA...
Kendisine ait 19. yüzyıldan kalma ve dekorasyonuyla müzeyi andıran Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Yalısı'nda verdiği davetlerle bilinen Gülgün, sosyetik modacı Khan ve dünyaca ünlü Aquazzura markasının patronlarının olduğu arkadaş grubu, lükste sınırı zorladı. Sosyetik grup, Hırvatistan'ın dillere destan koylarını gezmek için 50 metrelik 'Marla' isimli bir yatı kiraladı. Haftalık kirası 216 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 230 bin lira olan yatta jakuzi, 6 kamara ve 12 kişilik mürettabat bulunuyor.

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