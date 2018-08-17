Musti baklavası

Müzikten bulduğu her fırsatı spor yaparak geçiren Mustafa Sandal, önceki gün "Emeklerimin karşılığını aldım" der gibiydi. Denizden çıkıp duş alırken çekilen bu karesini instagram'da paylaşan 48 yaşındaki ünlü sanatçının, baklavaları ve kaslı vücudu olay yarattı.