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Muhteşem final

Muhteşem final

Atv ve Sabah'ın ana medya sponsorluğunda, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, önceki akşamki 'Frida' gösterisiyle sona erdi.

Efsane ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitlerin sahneye konulduğu gösteriyi izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da vardı.

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