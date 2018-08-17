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Çiçek açtı

Çiçek açtı
Reklamcı eşi Emre Yetkin'le Malezya'da tatilde olan Burcu Biricik'in keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün saçına taktığı çiçekle paylaştığı sahil pozuyla takipçilerini kıskandırdı.

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