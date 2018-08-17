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tutkunu

Bodrum tutkunu
Sosyetik tasarımcı Burcu Şendir, bayram tatili için rotasını Bodrum'a çevirdi. Şendir, MAG dergisine için "Kendimi en rahat hissettiğim yer" yorumu yaptı.
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