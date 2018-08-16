Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın annesi ile babası Gül ve Sabri Doğan çifti önceki akşam Türkbükü'ndeki Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. İkili, 6 buçuk aylık hamile kızlarının doğumuna gün saydıklarını söyledi.
Torunlarını bekliyorlar
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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