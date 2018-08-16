Karpuz keyfi

Şimdilerde eski evliliğinden olan çocuklarıyla ABD'de tatilde olan Irmak Ünal'ın keyfine diyecek yok. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Ünal, önceki gün bu pozu verdi.



Kaldığı evin havuzunda karpuz şeklindeki bir simide oturup eline de bir dilim karpuz alan güzel oyuncu, fit görüntüsüyle de "41 kere maşallah" dedirtti