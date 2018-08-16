Ezeli rakip!

Eski manken Demet Şener ile sosyetik yogacı Edvina Sponza'nın hayatı ilginç tesadüflerle dolu… 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini Sponza ile aldattığını iddia ederek evliliğini bitiren Şener, bu yılın başındaki boşanma davasının ardından kendini işlerine ve çocuklarına adamıştı. Geçtiğimiz gün Şamdan Plus dergisine röportaj veren sunucu, projeleri sorulduğunda bombayı patlattı. 13 yıldır yoga yapan 41 yaşındaki Şener, kendi stüdyosunu açarak spor ve sağlık tutkunlarına ders vermek istediğini söyledi.
BU DAVA BİTMEZ...
İşin ilginç yanı ise Şener'in Kutluay'la evliliğine mal olmakla suçladığı Edvina Sponza'nın da yoga eğitmeni olmasıydı. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi sosyetik tasarımcı, geçtiğimiz yıla kadar İstanbul'daki bir yoga stüdyosunda ders veriyordu. Şener'in yoga eğitmenliğine soyunmak istemesi "Demet, Edvina Sponza'ya kariyer anlamında rakip çıktı" dedirtti. Bu arada ünlü sunucu, Sponza'ya 500 bin liralık da ikinci kadın davası açmıştı.
Şener, daha önce de Sponza'nın giydiği elbisenin aynısıyla sosyal medyada poz verince olay olmuştu.
Ünlü sunucunun Şamdan Plus'ın kapağı ile iç sayfalarını süsleyen ve Cengiz Dikbaş imzası taşıyan fotoğrafları, büyük beğeni topladı.
BU DAVA BİTMEZ...
İşin ilginç yanı ise Şener'in Kutluay'la evliliğine mal olmakla suçladığı Edvina Sponza'nın da yoga eğitmeni olmasıydı. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi sosyetik tasarımcı, geçtiğimiz yıla kadar İstanbul'daki bir yoga stüdyosunda ders veriyordu. Şener'in yoga eğitmenliğine soyunmak istemesi "Demet, Edvina Sponza'ya kariyer anlamında rakip çıktı" dedirtti. Bu arada ünlü sunucu, Sponza'ya 500 bin liralık da ikinci kadın davası açmıştı.
Şener, daha önce de Sponza'nın giydiği elbisenin aynısıyla sosyal medyada poz verince olay olmuştu.
Ünlü sunucunun Şamdan Plus'ın kapağı ile iç sayfalarını süsleyen ve Cengiz Dikbaş imzası taşıyan fotoğrafları, büyük beğeni topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.