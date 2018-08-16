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Eski aşkı şoke etti

Eski aşkı şoke etti
Kısa bir süre önce Miley Cyrus ile ayrılan Liam Hemsworth'ün önceki gün çekilen bu karesi, şaşkınlık yarattı. Cyrus hayranları, ünlü aktörün hemen yeni birini bulduğunu sandı. Ancak ünlü yıldızın yanındaki kardeşinin eşi Elsa Pataky'den başkası değildi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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