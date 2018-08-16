Kısa bir süre önce Miley Cyrus ile ayrılan Liam Hemsworth'ün önceki gün çekilen bu karesi, şaşkınlık yarattı. Cyrus hayranları, ünlü aktörün hemen yeni birini bulduğunu sandı. Ancak ünlü yıldızın yanındaki kardeşinin eşi Elsa Pataky'den başkası değildi.
Eski aşkı şoke etti
Etiketler: Miley Cyrus , Elsa Pataky
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.