Döner sonrası baklava!

Önceki akşam Antalya'da Dua Lipa fırtınası esti. Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası'nın açılış konserini vererek yıldızı iyice parlayan şarkıcı, 'Live in Concert' serisi kapsamında Regnum Carya'da konser verdi.
Konserine "Merhaba Antalya" diye başlayan Lipa, sahneye çıkmadan da 15 bin dolarlık villasında ziyafet çekti. Türkiye'ye gelmeden döner ve ayran şartı koşan Dua Lipa, baklavanın da methini duyunca ünlü yıldız ve ekibi için Antalya'ya Gaziantep'ten 4 tepsi baklava getirtildi.
Konserine "Merhaba Antalya" diye başlayan Lipa, sahneye çıkmadan da 15 bin dolarlık villasında ziyafet çekti. Türkiye'ye gelmeden döner ve ayran şartı koşan Dua Lipa, baklavanın da methini duyunca ünlü yıldız ve ekibi için Antalya'ya Gaziantep'ten 4 tepsi baklava getirtildi.
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