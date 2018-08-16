Yol Durumu
  1. Alışveriş bağımlısı
  2. Çakmashop!

Döner sonrası baklava!

Döner sonrası baklava!
Önceki akşam Antalya'da Dua Lipa fırtınası esti. Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası'nın açılış konserini vererek yıldızı iyice parlayan şarkıcı, 'Live in Concert' serisi kapsamında Regnum Carya'da konser verdi.



Konserine "Merhaba Antalya" diye başlayan Lipa, sahneye çıkmadan da 15 bin dolarlık villasında ziyafet çekti. 'ye gelmeden döner ve ayran şartı koşan , baklavanın da methini duyunca ünlü yıldız ve ekibi için Antalya'ya Gaziantep'ten 4 tepsi baklava getirtildi.
Etiketler: , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar