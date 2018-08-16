Annesinin gözünden

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işkadını Oya Eczacıbaşı,
yılın yorgunluğunu
ailesiyle Yunan Adaları'nda
atıyor. Oya
Hanım, geçtiğimiz ay Murat Coşkun'la
evlenen kızı Esra'yı
su kayağı yaparken de
işte böyle fotoğrafladı.
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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