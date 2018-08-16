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Annesinin gözünden

Annesinin gözünden
Başarılı işkadını Oya Eczacıbaşı, yılın yorgunluğunu ailesiyle Yunan Adaları'nda atıyor. Hanım, geçtiğimiz ay Murat Coşkun'la evlenen kızı Esra'yı su kayağı yaparken de işte böyle fotoğrafladı.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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