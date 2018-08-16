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buluşması

Alaçatı buluşması
Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden Derin Mermerci, tatilini Alaçatı'da sürdürüyor. Ailesiyle Ege'de keyif süren sosyetik güzel, önceki akşam da Asma Yaprağı adlı mekanda ablası Tansa ve eniştesi Can Ekşioğlu ile geç saatlere dek eğlendi. Mermerci Ailesi, böyle de keyifli poz verdi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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