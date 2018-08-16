Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden Derin Mermerci, tatilini Alaçatı'da sürdürüyor. Ailesiyle Ege'de keyif süren sosyetik güzel, önceki akşam da Asma Yaprağı adlı mekanda ablası Tansa ve eniştesi Can Ekşioğlu ile geç saatlere dek eğlendi. Mermerci Ailesi, böyle de keyifli poz verdi.
Alaçatı buluşması
Etiketler: derin mermerci , Alaçatı
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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