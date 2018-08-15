Zonguldak’ı 'Mesut' etti

ırkçı saldırı sonrasıbırakanaşkı evlilik yolunda ilerleyenvefalı gelin çıktı. Güzel oyuncu, nişanlısınınüzüntü yaşayan Özil Ailesi'ne önceki gün moral ziyaretinde bulundu. Miss Turkey 2014 birincisi Gülşe, nişanlısının memleketiilçesindeki ailesiyle dün de gezintiye çıktı.Mütevazı tavırlarıyla Özil Ailesi'nin gönlünü bir kez daha fetheden Amine Gülşe,görümceleri ve aşkının kuzenleriyle bir araya geldi.