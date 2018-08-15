Zonguldak’ı 'Mesut' etti

Uğradığı ırkçı saldırı sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen Amine Gülşe, vefalı gelin çıktı. Güzel oyuncu, nişanlısının Alman medyası tarafından linç edilmesiyle üzüntü yaşayan Özil Ailesi'ne önceki gün moral ziyaretinde bulundu. Miss Turkey 2014 birincisi Gülşe, nişanlısının memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki ailesiyle dün de gezintiye çıktı.
Mütevazı tavırlarıyla Özil Ailesi'nin gönlünü bir kez daha fetheden Amine Gülşe, müstakbel kayınvalidesi Gülizar Özil, görümceleri ve aşkının kuzenleriyle bir araya geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.