Cemiyet hayatının en güzel ve seçkin isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. Mikonos'un aksine Patmos isimli daha sakin bir adayı tercih eden sosyetik güzel, keyifli anlar geçirdi. 50 yaşındaki işkadını, arkadaşının objektifine verdiği pozla da yıllara meydan okuduğunu yine gösterdi.
Komşu pozu verdi
Etiketler: Yunanistan
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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