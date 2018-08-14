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Komşu pozu verdi

Komşu pozu verdi
Cemiyet hayatının en güzel ve seçkin isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, önceki gün soluğu 'da aldı. Mikonos'un aksine Patmos isimli daha sakin bir adayı tercih eden sosyetik güzel, keyifli anlar geçirdi. 50 yaşındaki işkadını, arkadaşının objektifine verdiği pozla da yıllara meydan okuduğunu yine gösterdi.
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