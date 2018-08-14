Kendini ödüllendirdi

Güzel şarkıcı Çağla Demir, yeni klibi için kesenin ağzını açtı. 'Saz mı Caz mı' şarkısının klibi için Range Rover marka Evoque Cabrio model cip kiralayan Demir, aracı çok beğenince satın aldı. Güzel popçunun cebinden lüks aracı için de tam 500 bin lira çıktı.