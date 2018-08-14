Yarın akşam Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan Ferhat Göçer, konserine denizde hazırlandı. Ünlü şarkıcı, önceki gün Tuzla'da su kayağı ile rüzgar sörfü yapıp stres attı. Göçer, bir ara sörf tahtası üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyerek de çevredekilere müzik ziyafeti sundu.
Denizin ortasında konser
Etiketler: Harbiye Açıkhava , Ferhat Göçer
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.