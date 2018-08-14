Yol Durumu
  1. Kalpten kare
  2. Olmazsa olmaz

Denizin ortasında konser

Denizin ortasında konser
Yarın akşam Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan Ferhat Göçer, konserine denizde hazırlandı. Ünlü şarkıcı, önceki gün Tuzla'da su kayağı ile rüzgar sörfü yapıp stres attı. Göçer, bir ara sörf tahtası üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyerek de çevredekilere müzik ziyafeti sundu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar