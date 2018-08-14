Oyuncu İsmail Filiz, tatil için pek çok ünlünün aksine Bodrum yerine Antalya'yı tercih etti. Filiz, önceki gün kendi gibi oyuncu olan Azeri eşi Nurana Bagieva ile şezlongda çektiği bu kareyi de instagram'da paylaştı. Bir yıllık evli çiftin bu karesi takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Adresleri Antalya
Etiketler: Antalya , İsmail Filiz , Bodrum
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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