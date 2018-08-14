Maço Chloe

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Antalya'daki konserinde evin reisinin eşi Chloe Loughnan olduğunu itiraf etti. Manavgat'taki konserinde hayranlarıyla buluşan popçu, şarkılarını söylerken kendisine eşlik eden dansçılarıyla samimi olmamaya özen gösterdi. 48 yaşındaki sanatçı, şarkısına ara vererek "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim. Sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak" diye konuştu.
ONA BİKİNİ GİYME DİYEMEM'
Kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı model eşinin üzerine titreyen başarılı şarkıcının itirafı, herkesi güldürdü. Eşinin kıskançlığı yüzünden sahnede ecel terleri döken popçu, geçtiğimiz yıl da "Kılıbığım" diyerek olay yaratmıştı. Ortaç, kendi mayo markasının tanıtımı için sosyal medyada bikinili pozlar paylaşan eşinin de en büyük destekçisi… Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Eşinizi kıskanmıyor musunuz?" sorusuna da "Ona 'Bikini giyme' diyemem. Çünkü bu, onun işi" diyerek gündem olmuştu.
ONA BİKİNİ GİYME DİYEMEM'
Kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı model eşinin üzerine titreyen başarılı şarkıcının itirafı, herkesi güldürdü. Eşinin kıskançlığı yüzünden sahnede ecel terleri döken popçu, geçtiğimiz yıl da "Kılıbığım" diyerek olay yaratmıştı. Ortaç, kendi mayo markasının tanıtımı için sosyal medyada bikinili pozlar paylaşan eşinin de en büyük destekçisi… Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Eşinizi kıskanmıyor musunuz?" sorusuna da "Ona 'Bikini giyme' diyemem. Çünkü bu, onun işi" diyerek gündem olmuştu.
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