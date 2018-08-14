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kurdu

Kitap kurdu
Ünlü sunucu Tanem Sivar, 1 yaşındaki oğlu Süleyman'a şimdiden sevgisini aşıladı. Minik Süleyman, önceki gün annesinin kendisi için okuduğu hikayeyi keyifle dinledi.
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