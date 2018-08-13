Yıllardır dillere pelesenk olan 'Dizi atv'de izlenir sloganı', yine hakkını veriyor. Yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine Eylül'de başlıyor! atv dizileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Aşk ve Mavi ile Beni Bırakma, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda ekrana 'merhaba' demeye hazırlanan üç yeni dizi; 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Can Kırıkları' ve 'Yıllar Sonra' ise seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kim Milyoner Olmak İster? ve haber bültenleriyle atv, yeni sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olacak...
Dizi Atv ’de izlenir
Yeni sezona iddialı hazırlanan atv’nin 3 yeni dizisi, Eylül’den itibaren soluksuz izlenecek...
Yıllardır dillere pelesenk olan 'Dizi atv'de izlenir sloganı', yine hakkını veriyor. Yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine Eylül'de başlıyor! atv dizileri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Aşk ve Mavi ile Beni Bırakma, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda ekrana 'merhaba' demeye hazırlanan üç yeni dizi; 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Can Kırıkları' ve 'Yıllar Sonra' ise seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kim Milyoner Olmak İster? ve haber bültenleriyle atv, yeni sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olacak...
Etiketler: Dizi atv , Müge Anlı , Esra Erol , Nihat Hatipoğlu , yeni sezon , yılla sonra , Türkiye , Hande Doğandemir , Eylül
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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