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Aslıhan’ın kralları

Aslıhan’ın kralları
Yıldız futbolcu Arda Turan'ın yaklaşık 6 buçuk aylık eşi Aslıhan Doğan, önceki gün İstinyePark'taydı. Gün boyu alışveriş yaparak hem kendinin hem de 2.5 ay sonra doğacak oğlu Hamza Arda'nın eksiklerini tamamlayan sosyetik güzelin, doğuma az kalmasına rağmen bir hayli az kilo alması da gözden kaçmadı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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