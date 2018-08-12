Şampiyona heyecanı

Akyaka'da kitesurf (rüzgar sörfü) okulu olan Bilge Öztürk, önceki gün soluğu Danimarka'da aldı. Takımıyla 2018 Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele eden Öztürk, yarışlar öncesinde böyle poz verip takipçilerinden şans diledi.
Ünlü avukatın paylaştığı zafer pozu binlerce beğeni aldı.
Ünlü avukatın paylaştığı zafer pozu binlerce beğeni aldı.
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