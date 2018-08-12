Yol Durumu
  1. Şampiyona heyecanı
  2. Bali’de balayı

Doğal Karaca

Doğal Karaca
Oyuncu Gizem Karaca, doğal güzel olduğunu yine kanıtladı. Sık sık sosyal medyada makyajsız fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, önceki gün de spor sonrası kızarmış yüzüyle poz vererek özgüvenini konuşturdu.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar