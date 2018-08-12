Alina’ya bozgun!

Şöhreti yıllar önce oynadığı 'Paramparça' dizisiyle yakalayan genç oyuncu Alina Boz'a çifte darbe… Dizinin yayınlandığı dönemde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıran Boz'un Yeşilçay ile arasından su sızmıyordu. Ancak Boz'un gönlünü Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'e kaptırmasıyla ikilinin dostluğu mazide kaldı. Boz, geçtiğimiz yıl Özer'le aşk yaşamaya başlasa da özel hayatını gizlemek için yoğun çaba sarf ediyordu. Güzel oyuncunun tüm tedbirlerine rağmen son zamanlarda Özer'le fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. Bunu gören Yeşilçay da oyuncuyu jet hızıyla instagram'da takipten çıkardı.
BAŞKA BİRİ Mİ VAR?
Kendisinden 5 yaş küçük Mithat Can Özer'le 2011'de kısa süreli aşk yaşayan 42 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın yakın dostlarına da "Bu, düpedüz dost kazığı. Artık onunla işim olmaz" dediği de öğrenildi. Bu arada 20 yaşındaki güzel oyuncu, ikinci darbeyi ise aşkından yedi. Son günlerde kendisinden uzaklaşan 1 yıllık sevgilisinin hayatında başka birinin olduğundan şüphelenen Alina Boz'un yakın çevresine "Bana aşık sanmıştım ama değilmiş" diye dert yandığı da konuşular arasında…
ANNE-KIZ DOSTLUĞU TARİH OLDU
Yeşilçay, eski aşkı Mithat Can Özer'le birlikte olan eski rol arkadaşı Alina Boz'la dostluğunu bitirerek bu ilişkiye tepkisini ortaya koydu.
HALİL ÇİLİNGİR
BAŞKA BİRİ Mİ VAR?
Kendisinden 5 yaş küçük Mithat Can Özer'le 2011'de kısa süreli aşk yaşayan 42 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın yakın dostlarına da "Bu, düpedüz dost kazığı. Artık onunla işim olmaz" dediği de öğrenildi. Bu arada 20 yaşındaki güzel oyuncu, ikinci darbeyi ise aşkından yedi. Son günlerde kendisinden uzaklaşan 1 yıllık sevgilisinin hayatında başka birinin olduğundan şüphelenen Alina Boz'un yakın çevresine "Bana aşık sanmıştım ama değilmiş" diye dert yandığı da konuşular arasında…
ANNE-KIZ DOSTLUĞU TARİH OLDU
Yeşilçay, eski aşkı Mithat Can Özer'le birlikte olan eski rol arkadaşı Alina Boz'la dostluğunu bitirerek bu ilişkiye tepkisini ortaya koydu.
HALİL ÇİLİNGİR
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