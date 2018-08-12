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Mutlular kilo verir

Mutlular kilo verir
Hollywood ünlülerinin nefes kesen bedenleri ve mükemmel fotoğrafları çoğu zaman bizi kıskançlığa sürüklemiyor değil. Sadece değil ünlü olan herkesin kilolarına dikkat etmesi çok önemli. Sesi ile milyonları peşinden sürükleyen de zayıflayan ünlülerden biri. Yıllardır kiloları ile bir mücadele eden Adele'in 21 kilo verdiği belirtildi. Tabii ki görünümünde büyük bir değişim olduğu ortada. Ünlü şarkıcı bunun kendi sağlığı, kişisel mutluluğu için olduğunu söylerken, 91 kilodan düşmenin de zor olduğunu kabul ediyor. Artık yediklerine dikkat eden Adele, "Mutlular kilo verir" dedi.
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