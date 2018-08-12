Hollywood ünlülerinin nefes kesen bedenleri ve mükemmel fotoğrafları çoğu zaman bizi kıskançlığa sürüklemiyor değil. Sadece Hollywood değil ünlü olan herkesin kilolarına dikkat etmesi çok önemli. Sesi ile milyonları peşinden sürükleyen Adele de zayıflayan ünlülerden biri. Yıllardır kiloları ile bir mücadele eden Adele'in 21 kilo verdiği belirtildi. Tabii ki görünümünde büyük bir değişim olduğu ortada. Ünlü şarkıcı bunun kendi sağlığı, kişisel mutluluğu için olduğunu söylerken, 91 kilodan düşmenin de zor olduğunu kabul ediyor. Artık yediklerine dikkat eden Adele, "Mutlular kilo verir" dedi.
Mutlular kilo verir
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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