Merve Boluğur resmen eridi!

Merve Boluğur'un küçükken çok hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen anne Nehra Boluğur, Merve'nin hep gazeteci olması istediğini belirterek, "Kendi isteğiyle oyuncu oldu, biz de onun her zaman destekçisiyiz. Onunla gurur duyuyorum" dedi..