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Merve Boluğur resmen eridi!

Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur'la birlikte önceki gün Bebek'te görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Boluğur, sorular üzerine çok fazla spor yaptığını söyledi.

Merve Boluğur resmen eridi!

Merve Boluğur'un küçükken çok hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen anne Nehra Boluğur, Merve'nin hep gazeteci olması istediğini belirterek, "Kendi isteğiyle oyuncu oldu, biz de onun her zaman destekçisiyiz. Onunla gurur duyuyorum" dedi..

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 11:42
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