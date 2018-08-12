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Mega romantik

Şu sıralar kızları Liya’nın bakımıyla ilgilenen Megastar , eşini de ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, dün 32 yaşına giren eşi ’nun doğum gününde romantikliğini konuşturdu

Mega romantik
Çiçeği burnunda baba Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü sürprizi… Kızları Liya'yı 12 Temmuz'da Almanya'da kucaklarına alan çiftten Pınar Hanım, dün 32 yaşına girdi. Eşiyle pozunu instagram'da paylaşan Megastar, altına şu romantik notu düştü:
"İyi ki doğdun can Pınar'ım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah... Seni seviyorum. Happy birthday my love..." Sanatçının hayranlarından da Mega yengeye tebrik mesajları yağdı.
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