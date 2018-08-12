Mega romantik

Çiçeği burnunda baba Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü sürprizi… Kızları Liya'yı 12 Temmuz'da Almanya'da kucaklarına alan çiftten Pınar Hanım, dün 32 yaşına girdi. Eşiyle pozunu instagram'da paylaşan Megastar, altına şu romantik notu düştü:

"İyi ki doğdun can Pınar'ım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah... Seni seviyorum. Happy birthday my love..." Sanatçının hayranlarından da Mega yengeye tebrik mesajları yağdı.