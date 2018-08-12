Rock sever

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in rock tutkusu bitmek bilmiyor. Piriler, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne alan Teoman'ı en önden izledi. Piriler, Teo'nun gitaristi Levent Özer'i de gece boyunca göz hapsine aldı.
İşin ilginç yanı ise eski mankenin adının geçtiğimiz yıl Levent Özer'le aşk dedikodularına karışmasıydı. Piriler, konseri Özer'in tam karşısında oturarak coşkuyla izledi. Bu da ikilinin yeniden yakınlaştığını akıllara getirdi.
Teoman, şarkılarıyla Açıkhava'yı salladı.
Halil ÇİLİNGİR
İşin ilginç yanı ise eski mankenin adının geçtiğimiz yıl Levent Özer'le aşk dedikodularına karışmasıydı. Piriler, konseri Özer'in tam karşısında oturarak coşkuyla izledi. Bu da ikilinin yeniden yakınlaştığını akıllara getirdi.
Teoman, şarkılarıyla Açıkhava'yı salladı.
Halil ÇİLİNGİR
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