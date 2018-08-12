Tadı kaçtı

yanı sıra hayvansever kişiliğiyle de bilinenkötü haber! Geçtiğimiz gün eşinesli tükenmekte olan caretta caretta'ları kurtarma kampına katılarakdenize ulaşmasına yardım eden oyuncunun başı dertte… Doberman ve pitbull cinsi iki köpeği olankulakları kesik olan pitbull ile çektiği kareyi geçtiğimiz ay instagram'da paylaşmıştı.beslenmesi, sergilenmesi, alınıp satılması yasak olan türler arasındaki pitbull ile verdiği bu poz, tepki çekti.Köpeğinin kulaklarının kesik olmasından dolayı hayvanseverlerin eleştirdiği Tatlıtuğ'un keyfi kaçtı. Köpeğiyle pozu başına dert olan oyuncuyu, şikayet edilmesi durumunda Hayvanları Koruma Kanunu gereğincepara cezası bekliyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet edilmesi durumunda oyuncunun alacağı ceza bununla sınırlı değil. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deadresine baskın yapıp köpeğe el koyma yetkisi var.Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün Antalya'da minik caretta caretta'ları denize kavuşturarak takdir toplamıştı.