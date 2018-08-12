Tadı kaçtı

Oyunculuğunun yanı sıra hayvansever kişiliğiyle de bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'a kötü haber! Geçtiğimiz gün eşi Başak Dizer ile Antalya'daki nesli tükenmekte olan caretta caretta'ları kurtarma kampına katılarak 64 yavrunun denize ulaşmasına yardım eden oyuncunun başı dertte… Doberman ve pitbull cinsi iki köpeği olan Tatlıtuğ, kulakları kesik olan pitbull ile çektiği kareyi geçtiğimiz ay instagram'da paylaşmıştı. Tatlıtuğ'un beslenmesi, sergilenmesi, alınıp satılması yasak olan türler arasındaki pitbull ile verdiği bu poz, tepki çekti.
ŞİKAYET OLURSA YANDI
Köpeğinin kulaklarının kesik olmasından dolayı hayvanseverlerin eleştirdiği Tatlıtuğ'un keyfi kaçtı. Köpeğiyle pozu başına dert olan oyuncuyu, şikayet edilmesi durumunda Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 300 TL para cezası bekliyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet edilmesi durumunda oyuncunun alacağı ceza bununla sınırlı değil. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Tatlıtuğ'un adresine baskın yapıp köpeğe el koyma yetkisi var.
Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün Antalya'da minik caretta caretta'ları denize kavuşturarak takdir toplamıştı.
ŞİKAYET OLURSA YANDI
Köpeğinin kulaklarının kesik olmasından dolayı hayvanseverlerin eleştirdiği Tatlıtuğ'un keyfi kaçtı. Köpeğiyle pozu başına dert olan oyuncuyu, şikayet edilmesi durumunda Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 6 bin 300 TL para cezası bekliyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet edilmesi durumunda oyuncunun alacağı ceza bununla sınırlı değil. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Tatlıtuğ'un adresine baskın yapıp köpeğe el koyma yetkisi var.
Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün Antalya'da minik caretta caretta'ları denize kavuşturarak takdir toplamıştı.
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