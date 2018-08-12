Yol Durumu
  1. Mutlular kilo verir
  2. Klasik tutku!

Marilyn müzayedesi

Marilyn müzayedesi
1962 yılında hayatını kaybeden 'li oyuncu 'ya ait elbiseler ve fotoğrafları görücüye çıkıyor. ABD'deki Profiles in History Müzayede Evi'nde ziyarete açılacak olan eşyalar, ekimin son haftasına kadar sergilenecek. İkonik parçalar daha sonra açık artırmada satılacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar