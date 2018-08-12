1962 yılında hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ya ait elbiseler ve fotoğrafları görücüye çıkıyor. ABD'deki Profiles in History Müzayede Evi'nde ziyarete açılacak olan eşyalar, ekimin son haftasına kadar sergilenecek. İkonik parçalar daha sonra açık artırmada satılacak.
Marilyn müzayedesi
Etiketler: Marilyn Monroe , ABD
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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