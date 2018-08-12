Loca güzelleri

Yazın coşkusunu Bodrum'da yaşayan Sema Şimşek, önceki gün dostlarıyla bir mekanda buluştu. Ünlü mankenle arkadaşları kiraladıkları VIP locada denizin ve güneşin tadını çıkardı. Şimşek ile arkadaşları bu keyifli anları da instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.