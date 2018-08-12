Sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilara Öztunç, önceki gün buna bir yenisini ekledi. Güzel oyuncu, makyaj malzemeleriyle yüzünü tablo misali boyadı. İlginç makyajını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya, "Tablo gibisin" yorumları yapıldı.
Dilara tablo gibi
Etiketler: Dilara Öztunç
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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