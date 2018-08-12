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’de balayı

Bali’de balayı
İki hafta önce renkli bir törenle dünyaevine giren oyuncu Özge Özder ile şarkıcı Sinan Güleryüz, şu sıralar 'de balayının tadını çıkarıyor. Baş başa romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda evli çift, tatilden bu renkli kareyi de önceki gün takipçileriyle paylaştı.
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