İki hafta önce renkli bir törenle dünyaevine giren oyuncu Özge Özder ile şarkıcı Sinan Güleryüz, şu sıralar Bali'de balayının tadını çıkarıyor. Baş başa romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda evli çift, tatilden bu renkli kareyi de önceki gün takipçileriyle paylaştı.
Bali’de balayı
Etiketler: Özge Özder , Bali
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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