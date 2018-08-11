MFÖ oynattı!

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Atlantis Yapım
organizasyonuyla
gerçekleşen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri"
kapsamında konser
verdi. Mazhar- Fuat-Özkan
üçlüsü hayranlarını
coşturdu. MFÖ,
şarkılarının
yanısıra sahne
performanslarıyla
da beğeni topladı. Demet Şener
de
konser boyu bir
an olsun yerinde
duramadı.
Halil ÇİLİNGİR
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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