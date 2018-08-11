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oynattı!

MFÖ oynattı!
Efsane grup MFÖ, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında konser verdi. Mazhar- Fuat-Özkan üçlüsü hayranlarını coşturdu.

MFÖ, şarkılarının yanısıra sahne performanslarıyla da beğeni topladı. Demet Şener de konser boyu bir an olsun yerinde duramadı.





Halil ÇİLİNGİR
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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