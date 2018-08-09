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Sportif aşıklar

spor aşkını nişanlısına aşıladı. Ünlü sunucu, önceki gün ’la ’nda yürüyüş yaptı. İkilinin romantizmi objektife böyle takıldı

Sportif aşıklar

Geçtiğimiz hafta Bodrum'da görüntülenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, artık rahat bir nefes aldı. Olaylı çift, basının karşısına birlikte çıkmama kurallarını önceki gün yine bozdu.



Belgrad Ormanı'nda el ele yürüyüş yapan Şallı ile işadamı nişanlısı, "Mutluyuz ve her şey yolunda. Düğün için de hayırlısı bakalım" dedi.

HALİL ÇİLİNGİR

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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