Sportif aşıklar

Geçtiğimiz hafta Bodrum'da görüntülenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, artık rahat bir nefes aldı. Olaylı çift, basının karşısına birlikte çıkmama kurallarını önceki gün yine bozdu.







Belgrad Ormanı'nda el ele yürüyüş yapan Şallı ile işadamı nişanlısı, "Mutluyuz ve her şey yolunda. Düğün için de hayırlısı bakalım" dedi.



HALİL ÇİLİNGİR