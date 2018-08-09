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Ortamı bozdu

Ortamı bozdu
Aslı Enver, önceki akşam kendisi gibi oyuncu dostları Ceren Moray ve Didem İnselel ile bir araya geldi. Kuruçeşme'deki Marina Balık'ta yemek yiyen Enver, bu anları da instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



Eski aşkıyla barışmak istediği konuşulan Murat Boz da Enver'in paylaşımını görüp soluğu aynı mekanda aldı. Boz, iddiaya göre kısa süre balıkçıda kalıp dışarıya çıktı. Boz'u fark eden Aslı Enver de apar topar mekanı terk etti.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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