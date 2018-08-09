Ortamı bozdu

önceki akşam kendisi gibi oyuncu dostlarıile bir araya geldi.bu anları da instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.aşkıyla barışmak istediği konuşulanda Enver'in paylaşımını görüp soluğu aynı mekanda aldı.iddiaya göre kısa süre balıkçıda kalıp dışarıya çıktı.fark edenapar topar mekanı terk etti.