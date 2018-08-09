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Kayıplar bulundu

Kayıplar bulundu
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ömer ile Ali Karacan, uzun sürenin ardından Bodrum'da görüntülendi. Şamdan Plus'a görüntülenen sosyetik kardeşlere yine uzun süredir ortalarda görünmeyen Aslı Berker eşlik etti. Sosyetikler, lüks yatta keyifli bir gün geçirdi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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