



Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl, çapkınlıktaki hızıyla Formula 1 pilotlarına rakip çıktı. Geçtiğimiz gün 20 gündür aşk yaşadığı Buse Narcı ile ayrıldığını itiraf eden 36 yaşındaki popçu, bu açıklamasından saatler sonra Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi. Birkaç gündür olan popçu, 2016'daki katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'ndeydi.