Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl, çapkınlıktaki hızıyla Formula 1 pilotlarına rakip çıktı. Geçtiğimiz gün 20 gündür aşk yaşadığı Buse Narcı ile ayrıldığını itiraf eden 36 yaşındaki popçu, bu açıklamasından saatler sonra Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi. Birkaç gündür olan popçu, 2016'daki katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'ndeydi.
Jet-man!
Sinan Akçıl, çapkınlıkta gaza bastı. 20 günlük sevgilisi Buse Narcı ile ayrıldığını geçtiğimiz gün açıklayan Akçıl, önceki gün ise yeni aşkı model Gizem Kayalı ile Bodrum’da objektife takıldı!
Etiketler: Sinan Akçıl , Buse Narcı , Best Model , Gizem Kayalı , Bodrum , el ele
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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