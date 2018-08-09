Baba hediye

Semiramis Pekkan ile dünyanın en zenginleri arasında yer alan hayat arkadaşı Gulu Lalvani, oğulları için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basan oğulları Zoran şerefine İspanya'nın gözde eğlence adası İbiza'da 2 gün süren bir parti düzenleyen ünlü çift, bununla kalmadı.





3 ODALI DAİREYE 60 MİLYON LİRA

Phuket, Londra, İsviçre'nin lüks bölgesi Gstaad ve New York gibi birçok yerde süper lüks evleri olan Hint asıllı İngiliz işadamı, oğlu için de dudak uçuklatan bir fiyata daire aldı. Londra'nın en lüks bölgesi Kensington'dan 3 oda ve teraslı daireyi Zoran'a 30. yaş gününde armağan eden Lalvani, bunun için 10 milyon euro yani yaklaşık 60 milyon lira ödedi.







DÜNYA JET-SETİYLE KOMŞU

Bu arada dünya jet sosyetesiyle yakın dostlukları bulunan 79 yaşındaki işadamının, yıllar önce Prenses Diana ile aşk yaşadığı da iddia edilmişti. Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Lalvani, inşaat ve teknoloji sektöründe. Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesi, İngiltere'nin en lüks yerlerinden. David Beckham gibi birçok İngiliz milyonerin evinin bulunduğu Kensington'da işadamı Ömer Koç'un da lüks bir dairesi var.



