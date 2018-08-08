Merve Boluğur: Her saniyesinden pişmanım

2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan oyuncu Merve Boluğur eski eşine nazar hemen biri ile flört etmemişti. Yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülenen Merve Boluğur, ilişikisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrenmişti.