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: ''Her saniyesinden pişmanım''

, yüzünü bile görmek istemediği için 'Her saniyesinden pişmanım' diyor! İki yıl evli kaldığı 'tan 2017 Eylül'de boşandıktan sonra kalbini yeni aşka kapatan Merve Boluğur, Hakan Sabancı'nın ihanetiyle sarsıldı. İşte Boluğur'un o sözleri...

Merve Boluğur: Her saniyesinden pişmanım

2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan oyuncu Merve Boluğur eski eşine nazar hemen biri ile flört etmemişti. Yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülenen Merve Boluğur, ilişikisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrenmişti.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 17:54
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