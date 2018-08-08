2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan oyuncu Merve Boluğur eski eşine nazar hemen biri ile flört etmemişti. Yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülenen Merve Boluğur, ilişikisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrenmişti.
Merve Boluğur: ''Her saniyesinden pişmanım''
Merve Boluğur, yüzünü bile görmek istemediği Hakan Sabancı için 'Her saniyesinden pişmanım' diyor! İki yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç'tan 2017 Eylül'de boşandıktan sonra kalbini yeni aşka kapatan Merve Boluğur, Hakan Sabancı'nın ihanetiyle sarsıldı. İşte Boluğur'un o sözleri...
Etiketler: Merve Boluğur , murat dalkılıç , Hakan Sabancı
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