Berrak Tüzünataç bir senedir düzenli olarak ihtiyacı olan birisine burs veriyordu. Burs verdiği kişiyle de Twitter hesabı üzerinden iletişim kuruyordu.
Berrak Tüzünataç burs verdiği kişi tarafından sosyal medyada engellendi
Berrak Tüzünataç bir yıldır ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyorudu, burs verdiği o kişiyle de iletişimini twitter üzerinden sağlıyordu. Ataç, son bursu da yatırdıktan sonra o kişi sosyal medya hesabından Berrak Tüzünataç'ı engelledi. Tüzünataç konuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından bakın nasıl bir sitemde bulundu...
Etiketler: Berrak Tüzünataç , Sosyal medya
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