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burs verdiği kişi tarafından da engellendi

bir yıldır ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyorudu, burs verdiği o kişiyle de iletişimini twitter üzerinden sağlıyordu. Ataç, son bursu da yatırdıktan sonra o kişi hesabından Berrak Tüzünataç'ı engelledi. Tüzünataç konuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından bakın nasıl bir sitemde bulundu...

Berrak Tüzünataç sosyal medyada engellendi

Berrak Tüzünataç bir senedir düzenli olarak ihtiyacı olan birisine burs veriyordu. Burs verdiği kişiyle de Twitter hesabı üzerinden iletişim kuruyordu.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 17:18
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