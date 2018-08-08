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Komşuda Türk rüzgarı

Komşuda Türk rüzgarı
ve İvana Sert, Merit International'ın Avrupa'daki ilk beş yıldızlı otelinin açılışı için Bulgaristan'daydı. İki güzel, Anadolu Ateşi gösterisiyle de doyasıya eğlendi.

Merit Grand Mosta'nın açılış töreninde hazır bulunan ikiliden İvana Sert'in elindeki Türk bayrağı dikkat çekti. Yıllardır ülkemizde yaşayan Sırp ikoncan, 'ye sevgisini yine göstermiş oldu.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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