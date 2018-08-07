Bugünlerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Bu mutlu evliliğinden bir de Hira adında kızları var.
Demet Akalın: ''Bana ve babasına kalsa devlet okuluna gitmesini tercih ediyorum''
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın özel okulda okumasını istemediği yönünde açıklama yaptı. Akalın'ın kızının eğitim hayatıyla ilgili bu düşüncelerini eşinin de desteklediği yönündeki açıklamaları haberin detayında...
Etiketler: demet akalın , okan kurt , özel okul
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