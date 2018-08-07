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: ''Bana ve babasına kalsa devlet okuluna gitmesini tercih ediyorum''

Şarkıcı , kızı Hira'nın da okumasını istemediği yönünde açıklama yaptı. Akalın'ın kızının eğitim hayatıyla ilgili bu düşüncelerini eşinin de desteklediği yönündeki açıklamaları haberin detayında...

Demet Akalından devlet okulu açıklaması

Bugünlerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Demet Akalın, 23 Nisan 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. Bu mutlu evliliğinden bir de Hira adında kızları var.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 13:49
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