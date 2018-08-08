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ayak uydurdu

Sosyetik işadamı ’ın zarif eşi , 5 ve 6 yaşındaki uyum sağlamak için paten yapmaya başladı

Kızlarına ayak uydurdu
Sosyetenin en güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'la evlendikten sonra kendisini eşi ve çocuklarına adadı. 7 yıllık evliliğinden 6 yaşında Emine ve 5 yaşında Ela isminde iki kızı olan , önceki gün paylaştığı bir kareyle de bunu yine gözler önüne serdi. Kızlarına ayak uydurup onlar gibi paten yapmaya başlayan 33 yaşındaki , "Kızlarıyla çocukluğuna döndü" dedirtti.


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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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