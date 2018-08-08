Sosyetenin en güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'la evlendikten sonra kendisini eşi ve çocuklarına adadı. 7 yıllık evliliğinden 6 yaşında Emine ve 5 yaşında Ela isminde iki kızı olan Yasemin Hanım, önceki gün paylaştığı bir kareyle de bunu yine gözler önüne serdi. Kızlarına ayak uydurup onlar gibi paten yapmaya başlayan 33 yaşındaki Yasemin Özilhan, "Kızlarıyla çocukluğuna döndü" dedirtti.
Kızlarına ayak uydurdu
Sosyetik işadamı İzzet Özilhan’ın zarif eşi Yasemin Hanım, 5 ve 6 yaşındaki kızlarına uyum sağlamak için paten yapmaya başladı
Etiketler: İzzet Özilhan , Yasemin Özilhan , Yasemin Hanım , Kızlarına
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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