Bir süre önce ilişkilerinde yeniden devam kararı alan Gigi Hadid ile Zayn Mali, önceki gün New York'ta çıkarken görüntülendi. 23 yaşındaki model, 'Zayn' yazılı kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı müzisyene aşkını yine ilan etti.
İlan-ı aşk
Etiketler: Gigi Hadid , New York
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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