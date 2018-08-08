İlan-ı aşk

Bir süre önce ilişkilerinde yeniden devam kararı alan Gigi Hadid ile Zayn Mali, önceki gün New York'ta çıkarken görüntülendi. 23 yaşındaki model, 'Zayn' yazılı kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı müzisyene aşkını yine ilan etti.