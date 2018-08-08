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İddialı dönüyor

İddialı dönüyor
Türk Halk Müziği sanatçısı Onur Şan, 2 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Müzisyen bir aileden gelen ve İstanbul Teknik Üniversitesi şan bölümünden mezun olan ünlü türkücü, önümüzdeki günlerde çıkaracağı albümüne ise çok güveniyor.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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