Dörtnala Demet

Önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne alan Demet Akalın, açıklamalarıyla güldürdü. 14 yarış atı ve harası olan meslektaşı Işın Karaca'nın atlardan deli gibi para kazandığını söyleyen Akalın, "Gözüm onun kazandığı parada" esprisi yaptı. Kızı Hira'ya iki yıl önce popçu Berkay'ın midilli hediye ettiğini söyleyen Demet Akalın, atın tüp bebek tedavisi gördüğünü açıkladı.
TEDAVİ GÖRÜYOR
Midillisi doğurduktan sonra Işın Karaca'ya at yarışı konusunda rakip olacağını söyleyen ünlü popçuya meslektaşından yanıt gecikmedi. Karaca, Demet Akalın'a "Sen iste haraları dökelim yollarına arkadaşım" karşılığı verdi.
HİRA DEVLET OKULUNA
5 yaşındaki kızı Hira'nın devlet okuluna gitmesinden yana olan Akalın, "Özel okullara verilen paralar çok büyük. Bizim zamanımızda sadece tebeşir parası toplanırdı" dedi.
TEDAVİ GÖRÜYOR
Midillisi doğurduktan sonra Işın Karaca'ya at yarışı konusunda rakip olacağını söyleyen ünlü popçuya meslektaşından yanıt gecikmedi. Karaca, Demet Akalın'a "Sen iste haraları dökelim yollarına arkadaşım" karşılığı verdi.
HİRA DEVLET OKULUNA
5 yaşındaki kızı Hira'nın devlet okuluna gitmesinden yana olan Akalın, "Özel okullara verilen paralar çok büyük. Bizim zamanımızda sadece tebeşir parası toplanırdı" dedi.
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