Bodrumda ufo paniği!

Sosyetik işadamı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi, geçtiğimiz gün komedi filmlerini aratmayacak bir olay yaşadı. Şimdilerde Bodrum'daki evinde tatilde olan sosyetik güzel, akşam saatlerinde son dönemde popülerleşen ve 'insansız hava aracı' olarak bilinen 'drone' uçurdu. Aletin uçtuğu sırada komşularından gelen çığlık sesleriyle irkilen Rachel Araz Kiresepi, hemen yan villaya koştu.
Komşusunun büyük bir panikle bavul hazırladığını gören sosyetik güzel, ona ne olduğunu sordu. Rachel Araz'ı aldığı yanıt ise hem güldürdü hem de şok etti. Sosyetik güzelin komşusu, Rachel Araz'ın uçurduğu drone'u görünce UFO ile bahçesine gelen uzaylıların kendisiyle iletişime geçtiğini sandı. Araz, bu olayı ise "Yaşanmış gerçek bir hikayedir" diyerek anlattı.
Komşusunun büyük bir panikle bavul hazırladığını gören sosyetik güzel, ona ne olduğunu sordu. Rachel Araz'ı aldığı yanıt ise hem güldürdü hem de şok etti. Sosyetik güzelin komşusu, Rachel Araz'ın uçurduğu drone'u görünce UFO ile bahçesine gelen uzaylıların kendisiyle iletişime geçtiğini sandı. Araz, bu olayı ise "Yaşanmış gerçek bir hikayedir" diyerek anlattı.
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