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Bin pişman!

Birçok ünlü güzelde ‘ travması’ oluştu. Çapkın sosyetiğin son iki ayda ihanet ettiği ile , bunalıma girdi. Boluğur, yüzünü bile görmek istemediği Sabancı için ‘Her saniyesinden pişmanım’ diyor!



Son yıllarda Türkiye'nin en çapkın isimlerinin başında gelen Hakan Sabancı, bu uğurda birçok güzelin canını yaktı... Haziran'da Merve Boluğur'la Bodrum'da görüntülenen playboy, ilişkiyi İstanbul'a da taşıdı. Burada da bir hafta oyuncuyla aşk yaşayan Sabancı, huyundan vazgeçmedi ve Merve Boluğur'u yabancı bir güzelle aldattı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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