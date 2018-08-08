Bin pişman!

yıllarda Türkiye'nin en çapkın isimlerinin başında gelenbu uğurda birçok güzelin canını yaktı... Haziran'dagörüntülenen playboy, ilişkiyi İstanbul'a da taşıdı. Burada da bir hafta oyuncuyla aşk yaşayan Sabancı,Merve Boluğur'u